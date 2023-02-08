Thalisson Kelven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thalisson Kelven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thalisson Kelven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thalisson Kelven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thalisson Kelven 7 Mayıs 1998 tarihinde Ji-Paraná şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thalisson Kelven da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thalisson Kelven Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Carreira Esportiva yapmaktadır. Thalisson Kelven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thalisson Kelven'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Thalisson Kelven Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/thalissonkelven.3/

Thalisson Kelven Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thalisson Kelven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Thalisson Kelven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thalisson Kelven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında Guarani

24 Temmuz 2019 yılında Coritiba FC

14 Ocak 2020 yılında CRB

31 Ocak 2021 yılında Coritiba FC

19 Şubat 2021 yılında Internacional

31 Mayıs 2021 yılında Coritiba FC

17 Haziran 2021 yılında EC Vitória

4 Ocak 2022 yılında Mirassol-SP

30 Mart 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında Mirassol-SP

Thalisson Kelven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thalisson Kelven şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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