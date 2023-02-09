Rafael Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafael Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafael Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafael Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Silva

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Silva 26 Mayıs 1995 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLB SPORTS yapmaktadır. Rafael Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Silva'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Silvaboyu ve yaşı kaç

Rafael Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Rafael Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2018 yılında Vila Nova FC

15 Mayıs 2019 yılında São Bento (SP)

26 Eylül 2019 yılında Mirassol-SP

8 Temmuz 2020 yılında Juventude

31 Ocak 2021 yılında Mirassol-SP

27 Eylül 2021 yılında Vila Nova FC

22 Aralık 2021 yılında Mirassol-SP

22 Nisan 2022 yılında Paraná

31 Ağu 2022 yılında Mirassol-SP

2 Eylül 2022 yılında Marcílio Dias

30 Kasım 2022 yılında Mirassol-SP

1 Ocak 2023 yılında ABC FC

31 Aralık 2023 yılında Mirassol-SP

Rafael Silva kimdir

Rafael Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Silva şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafael Silva nereli

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