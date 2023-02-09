Maycon Douglas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maycon Douglas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maycon Douglas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maycon Douglas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maycon Douglas 27 Ağu 1996 tarihinde Nova Friburgo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maycon Douglas Oliveira Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maycon Douglas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanager yapmaktadır. Maycon Douglas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maycon Douglas'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maycon Douglas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maycon Douglas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maycon Douglas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maycon Douglas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Cruzeiro U20

30 Aralık 2016 yılında Friburguense-RJ

18 Ocak 2017 yılında Tombense

17 Ocak 2019 yılında ASA

30 Nisan 2019 yılında Tombense

25 Haziran 2019 yılında Friburguense-RJ

30 Ekim 2019 yılında Tombense

12 Şubat 2021 yılında ABC FC

22 Nisan 2021 yılında Tombense

28 Nisan 2021 yılında EC Bahia

30 Aralık 2021 yılında Tombense

19 Ocak 2022 yılında CRB

31 Aralık 2022 yılında Tombense

1 Ocak 2023 yılında ABC FC

1 Aralık 2023 yılında Tombense

Maycon Douglas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maycon Douglas şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.