Vinicius Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Alves 8 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Vinícius Alves dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Alves Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vinicius Alves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 9 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Vinicius Alves'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vinicius Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinicius Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2021 yılında Anápolis

30 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2022 yılında AA Maguary

9 Aralık 2022 yılında ABC FC

Vinicius Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Alves şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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