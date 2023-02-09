Cleyton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cleyton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cleyton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cleyton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cleyton 24 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cleyton Ancelmo Dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cleyton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cleyton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cleyton'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cleyton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cleyton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cleyton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cleyton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Náutico U20

1 Ocak 2021 yılında ABC FC U20

1 Ocak 2023 yılında ABC FC

Cleyton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cleyton şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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