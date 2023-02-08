Luiz Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luiz Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luiz Gustavo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luiz Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Gustavo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Gustavo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Gustavo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Gustavo 12 Şubat 1994 tarihinde Votuporanga şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Gustavo Tavares Conde şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Gustavo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luiz Gustavo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Luiz Gustavo'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luiz Gustavo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lgustavot/

Luiz Gustavoboyu ve yaşı kaç

Luiz Gustavo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Gustavo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luiz Gustavo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Gustavo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Palmeiras

8 Eylül 2014 yılında EC Vitória

31 Aralık 2015 yılında Palmeiras

23 Şubat 2016 yılında Ferroviária

10 Mayıs 2016 yılında Palmeiras

19 Ağu 2016 yılında Avaí FC

31 Aralık 2016 yılında Palmeiras

14 Şubat 2017 yılında Oeste FC-SP

30 Kasım 2017 yılında Palmeiras

6 Ocak 2018 yılında Vasco da Gama

10 Temmuz 2019 yılında Guarani

31 Aralık 2019 yılında Vasco da Gama

21 Ocak 2020 yılında Goiás EC

21 Ağu 2020 yılında Vasco da Gama

11 Eylül 2020 yılında Cuiabá-MT

15 Eylül 2021 yılında Guarani

1 Aralık 2021 yılında Santo André

8 Nisan 2022 yılında Mirassol-SP

Luiz Gustavo kimdir

Luiz Gustavo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Gustavo şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mirassol e Palmeiras

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Luiz Gustavo nereli

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