Leandro Vilela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Vilela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Vilela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Vilela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Vilela 29 Haziran 1995 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Vilela Sales Teixeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Vilela Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Leandro Vilela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Vilela'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Vilela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Vilela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Vilela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Vilela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mayıs 2016 yılında JMalucelli

31 Aralık 2016 yılında Paraná

4 Ocak 2019 yılında EC Vitória

30 Haziran 2019 yılında Paraná

1 Temmuz 2019 yılında Vitória Setúbal

14 Ekim 2020 yılında Operário-PR

12 Nisan 2022 yılında Guarani

Leandro Vilela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Vilela şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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