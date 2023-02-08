Diogo Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Mateus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Mateus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Mateus 13 Şubat 1993 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diogo Mateus de Almeida Rodrigues Maciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Mateus Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Diogo Mateus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 8 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Diogo Mateus'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Diogo Mateus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_diogomateus/

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Diogo Mateus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diogo Mateus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Diogo Mateus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Mateus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto B

30 Haziran 2013 yılında Inter B

1 Ağu 2013 yılında Portimonense

1 Nisan 2014 yılında Inter B

6 Mayıs 2015 yılında EC Vitória

30 Kasım 2015 yılında Inter B

21 Mart 2016 yılında Ponte Preta

11 Ağu 2016 yılında EC Vitória

31 Aralık 2016 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2017 yılında Criciúma EC

19 Aralık 2017 yılında Ferroviária

4 Nisan 2018 yılında CRB

30 Kasım 2018 yılında Ferroviária

18 Nisan 2019 yılında Coritiba FC

30 Kasım 2019 yılında Ferroviária

2 Şubat 2020 yılında Kawasaki Front.

1 Ocak 2021 yılında Ferroviária

8 Haziran 2021 yılında Guarani

Diogo Mateus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Mateus şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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