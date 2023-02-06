Diego Porfirio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Porfirio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Porfirio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Porfirio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Porfirio 1 Ağu 1999 tarihinde Pindamonhangaba şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Porfirio da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Porfirio Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini wtrentin sports yapmaktadır. Diego Porfirio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Porfirio'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Porfirio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Porfirio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Porfirio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Porfirio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mayıs 2021 yılında Ypiranga-RS

7 Nisan 2022 yılında Aliança

11 Nisan 2022 yılında Coritiba FC

Diego Porfirio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Porfirio şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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