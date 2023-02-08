Jamerson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamerson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamerson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamerson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamerson 9 Eylül 1998 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jamerson Santos de Jesus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamerson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamerson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jamerson'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jamerson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jamerson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamerson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamerson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Portimonense 23

1 Temmuz 2019 yılında Almeirim

1 Temmuz 2021 yılında Sertanense

1 Şubat 2022 yılında Azuriz FC

19 Temmuz 2022 yılında Guarani

31 Ocak 2023 yılında Azuriz FC

2 Şubat 2023 yılında Guarani

Jamerson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamerson şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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