Alexis Alvarino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Alvarino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Alvarino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Alvarino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Alvarino 1 Şubat 2001 tarihinde Laferrere şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Iván Alvariño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Alvarino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BYP yapmaktadır. Alexis Alvarino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Alvarino'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexis Alvarino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Alvarino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alexis Alvarino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Alvarino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Boca Juniors II

15 Ağu 2022 yılında Guarani

30 Haziran 2023 yılında Boca Juniors II

Alexis Alvarino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Alvarino şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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