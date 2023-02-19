Bruno Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Mendes 2 Ağu 1994 tarihinde Cruzeiro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Pereira Mendes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Mendes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maldonado futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maldonado takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Bruno Mendes'nin Club Deportivo Maldonado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Mendes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bmendes9.oficial/

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Bruno Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Guarani

1 Ağu 2012 yılında Macaé

1 Eylül 2012 yılında Botafogo

31 Aralık 2013 yılında Macaé

1 Ocak 2014 yılında Maldonado

14 Ocak 2014 yılında Atlético-PR

25 Eylül 2014 yılında Maldonado

26 Eylül 2014 yılında Avaí FC

30 Haziran 2015 yılında Maldonado

1 Temmuz 2015 yılında Guimarães B

30 Haziran 2017 yılında Maldonado

20 Temmuz 2017 yılında Guarani

29 Kasım 2017 yılında Maldonado

1 Ocak 2018 yılında Guarani

31 Aralık 2018 yılında Maldonado

10 Ocak 2019 yılında Cerezo Osaka

1 Ocak 2020 yılında Maldonado

1 Şubat 2020 yılında Cerezo Osaka

31 Ocak 2021 yılında Maldonado

1 Şubat 2021 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2022 yılında Maldonado

1 Şubat 2022 yılında Cerezo Osaka

31 Ocak 2023 yılında Maldonado

Bruno Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Mendes şuan Club Deportivo Maldonado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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