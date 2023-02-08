Bruninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruninho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruninho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruninho 27 Nisan 2000 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Roberto Pereira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruninho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Bruninho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruninho'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruninho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lbrunoroberto/

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Bruninho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruninho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Bruninho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruninho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2020 yılında Sport Recife

28 Şubat 2021 yılında Atlético-MG

2 Mart 2021 yılında Confiança-SE

24 Mayıs 2021 yılında Atlético-MG

28 Mayıs 2021 yılında Juventude

2 Ağu 2022 yılında Atlético-MG

3 Ağu 2022 yılında CRB

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2023 yılında Guarani

30 Kasım 2023 yılında Atlético-MG

Bruninho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruninho şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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