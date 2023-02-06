İsaque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaque 22 Nisan 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Isaque Elias Brito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaque Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. İsaque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İsaque'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaque Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/isaqueelias97/

İsaque Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsaque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İsaque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında São Bento U20

1 Nisan 2017 yılında Grêmio U20

1 Ocak 2020 yılında Grêmio

19 Mart 2021 yılında Fortaleza

12 Temmuz 2021 yılında Grêmio

15 Temmuz 2021 yılında América-MG

31 Aralık 2021 yılında Grêmio

19 Ocak 2022 yılında Vasco da Gama

18 Temmuz 2022 yılında Grêmio

19 Temmuz 2022 yılında Guarani

31 Aralık 2022 yılında Grêmio

2 Şubat 2023 yılında Guarani

3 Şubat 2023 yılında Guarani

İsaque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaque şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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