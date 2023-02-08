Wenderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wenderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wenderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wenderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wenderson 7 Haziran 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wenderson da Silva Costa Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wenderson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Wenderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wenderson'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wenderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wenderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wenderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wenderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Botafogo

31 Ağu 2020 yılında Bilinmiyor

4 Eylül 2020 yılında Mafra

2 Şubat 2022 yılında Azuriz FC

4 Ocak 2023 yılında Guarani

Wenderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wenderson şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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