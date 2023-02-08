Bruno Jose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Jose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Jose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Jose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Jose 31 Mart 1998 tarihinde Monte Sião şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno José de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Jose Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBM Sports yapmaktadır. Bruno Jose, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Jose'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Jose Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Jose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Jose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Jose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2019 yılında Botafogo-SP

31 Aralık 2019 yılında Inter U20

1 Ocak 2020 yılında CSA

15 Ekim 2020 yılında Internacional

16 Ekim 2020 yılında Brasil-RS

31 Ocak 2021 yılında Internacional

26 Şubat 2021 yılında Cruzeiro

11 Nisan 2022 yılında Guarani

30 Nisan 2023 yılında Cruzeiro

Bruno Jose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Jose şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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