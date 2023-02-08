Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lima 9 Mayıs 1999 tarihinde Chapecó şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Natan de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lima Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lima, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lima'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lima Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nagaikengo_official/

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Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Aralık 2021 yılında Internacional

31 Mart 2022 yılında Chapecoense

10 Ocak 2023 yılında Guarani

Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lima şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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