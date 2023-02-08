Neilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neilton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neilton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neilton 17 Şubat 1994 tarihinde Nanuque şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Neílton Meira Mestzk şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neilton Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HWS BUSINESS INTERMEDIATIONS yapmaktadır. Neilton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Neilton'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Neilton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/neilton/

Haberin Devamı

Neilton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Neilton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Neilton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neilton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cruzeiro

25 Temmuz 2015 yılında Botafogo

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2017 yılında São Paulo

13 Mayıs 2017 yılında Cruzeiro

26 Mayıs 2017 yılında EC Vitória

1 Ocak 2019 yılında Internacional

31 Aralık 2019 yılında EC Vitória

21 Ocak 2020 yılında Hatta Club

27 Temmuz 2020 yılında EC Vitória

5 Ağu 2020 yılında Coritiba FC

19 Mart 2021 yılında Sport Recife

31 Aralık 2021 yılında Coritiba FC

10 Ocak 2023 yılında Guarani

Neilton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neilton şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.