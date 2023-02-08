Eliel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eliel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eliel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eliel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eliel 16 Kasım 2001 tarihinde Mogi-Guaçu şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eliel da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eliel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTS BRASIL yapmaktadır. Eliel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Eliel'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Eliel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eliel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eliel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eliel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Guarani

Eliel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eliel şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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