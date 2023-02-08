Filipe Chrysman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe Chrysman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipe Chrysman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipe Chrysman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipe Chrysman 28 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Filipe Chrysman de Figueiredo Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipe Chrysman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filipe Chrysman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına - tarihinde katılmıştır. Filipe Chrysman'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Nisan 2024 tarihinde bitmektedir.

Filipe Chrysman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filipe Chrysman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Filipe Chrysman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipe Chrysman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipe Chrysman şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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