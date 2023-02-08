Alan Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Santos 24 Nisan 1991 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Santos da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Santos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Alan Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Santos'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alansantos91oficial/

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Alan Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında Santos FC

1 Şubat 2011 yılında Paulista FC

1 Mayıs 2011 yılında Santos FC

8 Ocak 2015 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2018 yılında Tigres UANL

2 Ocak 2018 yılında Tiburones Rojos

30 Haziran 2018 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2018 yılında Ittihad Kalba

31 Aralık 2018 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2019 yılında Botafogo

31 Aralık 2019 yılında Tigres UANL

31 Ocak 2020 yılında Chapecoense

28 Aralık 2021 yılında EC Vitória

1 Ocak 2023 yılında Guarani

Alan Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Santos şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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