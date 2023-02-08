Pegorari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pegorari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pegorari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pegorari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pegorari 12 Temmuz 1991 tarihinde Americana şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Guilherme Guidolin Pegorari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pegorari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pegorari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Pegorari'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pegorari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pegorari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pegorari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pegorari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Oeste FC-SP

31 Ağu 2012 yılında Palmeiras

8 Ocak 2013 yılında Bragantino

30 Nisan 2014 yılında Palmeiras

2 Mayıs 2014 yılında Guarani

31 Aralık 2014 yılında Palmeiras

30 Nisan 2015 yılında Guarani

16 Haziran 2016 yılında Portuguesa

1 Ocak 2017 yılında Guarani

1 Temmuz 2017 yılında Linense-SP

21 Mayıs 2018 yılında Botafogo-SP

6 Aralık 2018 yılında Ituano

22 Ağu 2019 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2019 yılında Ituano

5 Ağu 2022 yılında Juventude

Pegorari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pegorari şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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