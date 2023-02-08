Pedro Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Arthur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Arthur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Arthur 9 Ekim 2002 tarihinde Caxias do Sul şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Arthur Bitencourt Machado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Arthur Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Pedro Arthur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Arthur'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Arthur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Arthur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Pedro Arthur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Arthur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2023 yılında Juventude

Pedro Arthur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Arthur şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Pedro Arthur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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