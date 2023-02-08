Jadson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jadson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jadson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jadson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jadson 30 Ağu 1993 tarihinde São Bernardo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jádson Alves dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jadson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MFD Sports yapmaktadır. Jadson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jadson'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jadson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jadson16oficial/

Jadson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jadson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jadson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jadson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Udinese

8 Nisan 2015 yılında Atlético-PR

30 Haziran 2016 yılında Udinese

1 Temmuz 2016 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2016 yılında Udinese

3 Ocak 2017 yılında Ponte Preta

8 Ocak 2018 yılında Fluminense

3 Ocak 2019 yılında Cruzeiro

14 Ocak 2020 yılında EC Bahia

7 Ekim 2020 yılında Cruzeiro

2 Temmuz 2021 yılında Juventude

Jadson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jadson şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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