Echapora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Echapora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Echapora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Echapora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Echapora 17 Şubat 2000 tarihinde Echaporã şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Otávio de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Echapora Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Echapora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Echapora'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Echapora Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Echapora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Echapora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Echapora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2019 yılında Atlético-MG B

10 Ocak 2022 yılında Figueirense FC

14 Ocak 2022 yılında Atlético-MG

8 Nisan 2022 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2023 yılında Juventude

31 Aralık 2023 yılında Atlético-MG

Echapora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Echapora şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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