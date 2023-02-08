Vini Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vini Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vini Paulista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vini Paulista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vini Paulista 22 Mart 2001 tarihinde Santa Bárbara D'Oeste şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinicius Romualdo dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vini Paulista Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Vini Paulista, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vini Paulista'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vini Paulista Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vini Paulista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vini Paulista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vini Paulista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Juventude

Vini Paulista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vini Paulista şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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