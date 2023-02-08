Gabriel Tota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Tota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Tota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Tota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Tota 29 Ekim 2001 tarihinde Santa Fé do Sul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Ferreira Neris şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Tota Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Tota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Tota'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Tota Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Tota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Tota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Tota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2022 yılında Juventude

Gabriel Tota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Tota şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.