Daniel Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Cruz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Cruz 1 Mart 2001 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel dos Santos da Cruz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Cruz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UPPER AGENCY yapmaktadır. Daniel Cruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Cruz'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Cruzboyu ve yaşı kaç

Daniel Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2021 yılında Athletico-PR B

13 Nisan 2022 yılında Botafogo B

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR B

16 Ocak 2023 yılında Juventude

31 Aralık 2023 yılında Athletico-PR B

Daniel Cruz kimdir

Daniel Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Cruz şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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Daniel Cruz nereli

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