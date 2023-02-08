Emerson Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Santos 27 Şubat 1992 tarihinde Feira de Santana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Émerson Gustavo Pinto dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Santos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emerson Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emerson Santos'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emerson Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emerson Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emerson Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2012 yılında Coritiba FC

2 Aralık 2013 yılında Grêmio B

4 Mayıs 2014 yılında Santa Cruz

30 Kasım 2015 yılında Grêmio

3 Şubat 2016 yılında Mogi Mirim

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2018 yılında Tricordiano-MG

6 Eylül 2018 yılında Aimoré-RS

24 Nisan 2019 yılında São Caetano

17 Kasım 2020 yılında Ferroviária

18 Şubat 2021 yılında Botafogo-SP

7 Nisan 2022 yılında EC Bahia

31 Aralık 2022 yılında Botafogo-SP

1 Ocak 2023 yılında Juventude

Emerson Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Santos şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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