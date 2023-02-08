Lucas Wingert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Wingert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Wingert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Wingert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Wingert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Wingert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Wingert

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Wingert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Wingert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Wingert 4 Mayıs 1999 tarihinde Rolante şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Leandro Wingert şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Wingert Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Showball yapmaktadır. Lucas Wingert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Wingert'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Wingertboyu ve yaşı kaç

Lucas Wingert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Wingert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Lucas Wingert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Wingert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Luverdense

2 Mart 2021 yılında Inter B

11 Mart 2021 yılında Paraná

26 Temmuz 2021 yılında Inter B

30 Temmuz 2021 yılında Prudente-SP

31 Aralık 2021 yılında Inter B

19 Ocak 2022 yılında Paraná

25 Ağu 2022 yılında Portuguesa

28 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Juventude

Lucas Wingert kimdir

Lucas Wingert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Wingert şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Wingert nereli

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