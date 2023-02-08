Rodrigo Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Rodrigues 18 Haziran 1996 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Rodrigues Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Rodrigues Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazilsport yapmaktadır. Rodrigo Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Rodrigues'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2018 yılında Ferroviário-CE

24 Mayıs 2018 yılında ABC FC

22 Temmuz 2019 yılında Atlético-GO

5 Aralık 2019 yılında ABC FC

24 Ocak 2020 yılında Paraná

28 Ağu 2020 yılında Vilafranquense

29 Eylül 2021 yılında CSA

20 Ocak 2023 yılında Juventude

Rodrigo Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Rodrigues şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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