Danilo Boza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Boza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Boza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Boza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Boza 6 Mayıs 1998 tarihinde Rondonópolis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Danilo Boza Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Boza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Boza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Boza'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Danilo Boza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danilo Boza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Boza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Boza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2018 yılında Braga B

4 Temmuz 2019 yılında Mirassol-SP

5 Temmuz 2019 yılında Athletico-PR B

29 Ağu 2019 yılında Mirassol-SP

30 Ağu 2019 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2019 yılında Mirassol-SP

4 Haziran 2021 yılında Santos FC

31 Aralık 2021 yılında Mirassol-SP

19 Ocak 2022 yılında Juventude

12 Nisan 2022 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2022 yılında Juventude

Danilo Boza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Boza şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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