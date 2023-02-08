Alan Ruschel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Ruschel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Ruschel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Ruschel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Ruschel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Ruschel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Ruschel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Ruschel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Ruschel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Ruschel 23 Ağu 1989 tarihinde Taquara şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Luciano Ruschel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Ruschel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Alan Ruschel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Ruschel'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Ruschel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/alanruschel/

Alan Ruschelboyu ve yaşı kaç

Alan Ruschel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Ruschel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Alan Ruschel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Ruschel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2007 yılında Juventude

1 Aralık 2008 yılında Bento Gonçalves

1 Ocak 2009 yılında Juventude

1 Ağu 2010 yılında Pelotas-RS

1 Nisan 2011 yılında São Paulo

1 Mayıs 2011 yılında Luverdense

1 Haziran 2011 yılında Juventude

1 Mayıs 2013 yılında Chapecoense

1 Ocak 2014 yılında Internacional

13 Ağu 2015 yılında Atlético-PR

30 Nisan 2016 yılında Internacional

30 Mayıs 2016 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Internacional

1 Ocak 2018 yılında Chapecoense

28 Ağu 2019 yılında Goiás EC

31 Aralık 2019 yılında Chapecoense

26 Şubat 2021 yılında Cruzeiro

27 Mayıs 2021 yılında América-MG

31 Aralık 2021 yılında Cruzeiro

12 Nisan 2022 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2023 yılında Juventude

Alan Ruschel kimdir

Alan Ruschel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Ruschel şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alan Ruschel nereli

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