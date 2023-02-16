Thiago Couto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Couto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Couto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Couto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Couto 26 Mart 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Couto Wenceslau şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Couto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Thiago Couto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thiago Couto'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thiago Couto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thiagocouto99/

Thiago Couto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiago Couto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thiago Couto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Couto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında São Paulo U20

8 Ocak 2020 yılında São Paulo

1 Ocak 2023 yılında Juventude

31 Aralık 2023 yılında São Paulo

Thiago Couto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Couto şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.