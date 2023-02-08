Felipe Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Carvalho 18 Eylül 1993 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Uruguay,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Felipe Carvalho da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Carvalho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Terje Liverød yapmaktadır. Felipe Carvalho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Carvalho'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Carvalho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Carvalho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2015 yılında Tacuarembó

15 Temmuz 2015 yılında Malmö FF

25 Temmuz 2016 yılında Falkenberg

30 Kasım 2016 yılında Malmö FF

12 Ocak 2018 yılında Vålerenga

19 Ocak 2019 yılında Nacional

31 Aralık 2019 yılında Vålerenga

17 Ocak 2021 yılında Bolívar

20 Ağu 2021 yılında River Plate

25 Ocak 2022 yılında Boston River

10 Ocak 2023 yılında Juventude

Felipe Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Carvalho şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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