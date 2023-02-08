Vitinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitinho 24 Mart 1998 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Hugo Santana Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Vitinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vitinho'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Palmeiras

1 Temmuz 2017 yılında Barcelona B

30 Haziran 2018 yılında Palmeiras

18 Ocak 2019 yılında São Caetano

30 Nisan 2019 yılında Palmeiras

19 Ağu 2019 yılında Bragantino

28 Şubat 2021 yılında Palmeiras

1 Mart 2021 yılında RB Bragantino

21 Ocak 2022 yılında Guarani

15 Ağu 2022 yılında RB Bragantino

1 Ocak 2023 yılında Juventude

31 Aralık 2023 yılında RB Bragantino

Vitinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitinho şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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