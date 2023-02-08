Dani Bolt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Bolt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Bolt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Bolt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Bolt 18 Haziran 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Lima de Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Bolt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UJ Football Talent yapmaktadır. Dani Bolt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dani Bolt'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dani Bolt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Bolt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dani Bolt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Bolt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2022 yılında Athletico-PR B

12 Nisan 2022 yılında EC Vitória

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR B

1 Ocak 2023 yılında Juventude

31 Aralık 2023 yılında Athletico-PR B

Dani Bolt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Bolt şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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