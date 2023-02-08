Guilherme Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Guedes 18 Mayıs 1999 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Alecsander Machado Guedes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Guedes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Guilherme Guedes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guilherme Guedes'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Guedes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guedess_06/

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Guilherme Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guilherme Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Guedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2019 yılında Ponte Preta

10 Aralık 2019 yılında Grêmio B

1 Ocak 2020 yılında Grêmio

11 Şubat 2022 yılında Chapecoense

31 Aralık 2022 yılında Grêmio

1 Ocak 2023 yılında Juventude

31 Aralık 2023 yılında Grêmio

Guilherme Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Guedes şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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