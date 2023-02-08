Fernando Boldrin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Boldrin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Boldrin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Boldrin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Boldrin 23 Şubat 1989 tarihinde Cravinhos şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Henrique Boldrin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Boldrin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Republic yapmaktadır. Fernando Boldrin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Boldrin'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Boldrin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rickboldrinoficial10/

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Fernando Boldrin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Boldrin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Boldrin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Boldrin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2007 yılında São Carlos

1 Temmuz 2010 yılında Portuguesa

30 Mayıs 2011 yılında São Carlos

1 Mart 2012 yılında Guaratinguetá

1 Ocak 2013 yılında Arapongas

1 Ocak 2014 yılında Velo Clube-SP

9 Temmuz 2014 yılında Concordia

1 Temmuz 2015 yılında Astra Giurgiu

12 Ağu 2016 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor

28 Ağu 2018 yılında Ç. Rizespor

30 Haziran 2019 yılında Kayserispor

8 Ağu 2019 yılında Ç. Rizespor

3 Temmuz 2022 yılında Samsunspor

5 Ocak 2023 yılında Juventude

Fernando Boldrin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Boldrin şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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