Daniel Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Guedes 2 Nisan 1994 tarihinde João Ramalho şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Guedes Da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Guedes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Daniel Guedes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Guedes'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Guedes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/daniguedes38

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Daniel Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Guedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2019 yılında Goiás EC

31 Aralık 2019 yılında Santos FC

19 Ağu 2020 yılında Cruzeiro

16 Mart 2021 yılında Santos FC

18 Mart 2021 yılında Fortaleza

31 Aralık 2021 yılında Santos FC

11 Nisan 2022 yılında Cuiabá-MT

1 Ocak 2023 yılında Juventude

Daniel Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Guedes şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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