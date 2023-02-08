Walce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walce 2 Şubat 1999 tarihinde Cuiabá şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Walce da Silva Costa Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walce Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Walce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walce'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walce Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/walcecosta/

Walce Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Walce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2019 yılında São Paulo

20 Ocak 2023 yılında Juventude

31 Aralık 2023 yılında São Paulo

Walce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walce şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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