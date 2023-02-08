Gerardo Gordillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerardo Gordillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerardo Gordillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerardo Gordillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerardo Gordillo 17 Ağu 1994 tarihinde Nueva Guatemala de la Asunción şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Guatemala,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gerardo Arturo Gordillo Olivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerardo Gordillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Gerardo Gordillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerardo Gordillo'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerardo Gordillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ggordillo20/

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http://www.facebook.com/gerardogordillo20

Gerardo Gordillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gerardo Gordillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Gerardo Gordillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerardo Gordillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2013 yılında EN Paralimniou

1 Ocak 2014 yılında CD Marquense

1 Temmuz 2014 yılında Battipagliese

7 Ocak 2015 yılında Antigua GFC

1 Temmuz 2016 yılında Comunicacion. B

1 Ocak 2017 yılında Comunicaciones

8 Ocak 2021 yılında UTC

9 Ocak 2022 yılında Gualaceo SC

1 Temmuz 2022 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2023 yılında Juventude

Gerardo Gordillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerardo Gordillo şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gerardo Gordillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Camp Elite, FUTECA, Antigua GFC

Guatemala takımında 20 numaralı formasıyla 16 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

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