Gerardo Gordillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerardo Gordillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerardo Gordillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gerardo Gordillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gerardo Gordillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerardo Gordillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerardo Gordillo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerardo Gordillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerardo Gordillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerardo Gordillo 17 Ağu 1994 tarihinde Nueva Guatemala de la Asunción şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Guatemala,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gerardo Arturo Gordillo Olivero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerardo Gordillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Gerardo Gordillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerardo Gordillo'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerardo Gordillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ggordillo20/

http://www.facebook.com/gerardogordillo20

Gerardo Gordilloboyu ve yaşı kaç

Gerardo Gordillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gerardo Gordillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Gerardo Gordillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerardo Gordillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2013 yılında EN Paralimniou

1 Ocak 2014 yılında CD Marquense

1 Temmuz 2014 yılında Battipagliese

7 Ocak 2015 yılında Antigua GFC

1 Temmuz 2016 yılında Comunicacion. B

1 Ocak 2017 yılında Comunicaciones

8 Ocak 2021 yılında UTC

9 Ocak 2022 yılında Gualaceo SC

1 Temmuz 2022 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2023 yılında Juventude

Gerardo Gordillo kimdir

Gerardo Gordillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerardo Gordillo şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Camp Elite, FUTECA, Antigua GFC

Gerardo Gordillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guatemala takımında 20 numaralı formasıyla 16 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gerardo Gordillo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Vitor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Heitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Heitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vanderlei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanderlei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vanderlei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanderlei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!