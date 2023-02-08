Mayk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mayk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mayk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mayk 31 Ağu 1999 tarihinde Santo Antônio do Salto da Onça şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mayksilvan da Silva Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mayk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mayk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mayk'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mayk Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mayk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mayk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mayk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Haziran 2018 yılında EC Bahia B

27 Haziran 2019 yılında América-RN

22 Temmuz 2019 yılında EC Bahia B

2 Temmuz 2020 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2020 yılında EC Bahia B

11 Ocak 2022 yılında Retrô FC

20 Mayıs 2022 yılında EC Bahia B

9 Ağu 2022 yılında Guarani

Mayk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mayk şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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