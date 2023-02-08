Tony Batista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Batista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Batista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Batista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Batista 25 Eylül 1992 tarihinde Rio Verde şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antônio Batista şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Batista Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tony Batista, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tony Batista'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Tony Batista Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tony Batista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tony Batista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Batista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Morrinhos-GO

1 Ocak 2012 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2015 yılında Sampaio Corrêa

21 Ocak 2015 yılında Flamengo-PI

7 Eylül 2015 yılında Atlético-GO

19 Kasım 2015 yılında AA Anapolina

2 Mayıs 2016 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2016 yılında União Madeira

30 Haziran 2017 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2017 yılında União Madeira

14 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2018 yılında Leixões

1 Temmuz 2019 yılında Cova Piedade

10 Eylül 2020 yılında Aparecidense-GO

28 Mayıs 2021 yılında Floresta-CE

8 Ekim 2021 yılında Morrinhos-GO

19 Ocak 2022 yılında Vila Nova FC

10 Ocak 2023 yılında Guarani

Tony Batista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Batista şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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