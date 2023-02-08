Tony Batista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Batista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tony Batista kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tony Batista ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tony Batista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Batista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tony Batista

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Batista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Batista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Batista 25 Eylül 1992 tarihinde Rio Verde şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antônio Batista şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Batista Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tony Batista, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tony Batista'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Tony Batistaboyu ve yaşı kaç

Tony Batista Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tony Batista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Tony Batista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Batista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Morrinhos-GO

1 Ocak 2012 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2015 yılında Sampaio Corrêa

21 Ocak 2015 yılında Flamengo-PI

7 Eylül 2015 yılında Atlético-GO

19 Kasım 2015 yılında AA Anapolina

2 Mayıs 2016 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2016 yılında União Madeira

30 Haziran 2017 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2017 yılında União Madeira

14 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2018 yılında Leixões

1 Temmuz 2019 yılında Cova Piedade

10 Eylül 2020 yılında Aparecidense-GO

28 Mayıs 2021 yılında Floresta-CE

8 Ekim 2021 yılında Morrinhos-GO

19 Ocak 2022 yılında Vila Nova FC

10 Ocak 2023 yılında Guarani

Tony Batista kimdir

Tony Batista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Batista şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tony Batista nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Atanasio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanasio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Atanasio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atanasio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Domingos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domingos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Domingos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domingos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ralf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ralf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ralf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ralf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!