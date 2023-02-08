Lucas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Silva 30 Ocak 1998 tarihinde Rio de Janeiro (RJ) şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Silva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Lucas Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Silva'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Flamengo

17 Ağu 2020 yılında Paços Ferreira

16 Ağu 2022 yılında Avaí FC

Lucas Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Silva şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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