Gazao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gazao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gazao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gazao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gazao 26 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Henrique Lima Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gazao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gazao, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gazao'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gazao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gazao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gazao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gazao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Grêmio U20

18 Şubat 2021 yılında Pelotas-RS

30 Nisan 2021 yılında Grêmio U20

1 Haziran 2021 yılında Grêmio B

1 Ocak 2023 yılında Grêmio

28 Ocak 2023 yılında Avaí FC

Gazao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gazao şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Juventude (-2019), Grêmio FBPA (2019-2021), Pelotas (2021)

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