Joao Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Vitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Vitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Vitor 13 Mayıs 2002 tarihinde Joinville şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Vitor de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Vitor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Vitor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına - tarihinde katılmıştır. Joao Vitor'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Vitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Vitor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Joao Vitor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Vitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Vitor şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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