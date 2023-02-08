Julio Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Cesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julio Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julio Cesar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julio Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Cesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julio Cesar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Cesar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Cesar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Cesar 12 Ağu 1994 tarihinde Araucária şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya,Polonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Júlio César Czarneski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Cesar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Julio Cesar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julio Cesar'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Cesarboyu ve yaşı kaç

Julio Cesar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julio Cesar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Julio Cesar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Cesar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında ABC FC

3 Eylül 2015 yılında Inter de Lages

28 Ocak 2016 yılında FC Cascavel

30 Nisan 2016 yılında Inter de Lages

1 Temmuz 2017 yılında Oeste FC-SP

1 Ağu 2017 yılında Chapecoense

2 Şubat 2018 yılında Atlético-GO

6 Aralık 2018 yılında Chapecoense

27 Şubat 2019 yılında Ponte Preta

15 Mayıs 2019 yılında Chapecoense

16 Mayıs 2019 yılında Botafogo-SP

31 Aralık 2019 yılında Chapecoense

3 Ocak 2020 yılında Atlético-GO

31 Ağu 2020 yılında Portimonense

3 Mart 2021 yılında Guarani

31 Aralık 2021 yılında Portimonense

25 Ocak 2022 yılında Guarani

10 Ocak 2023 yılında Criciúma EC

Julio Cesar kimdir

Julio Cesar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Cesar şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Julio Cesar nereli

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