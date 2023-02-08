Leo Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Costa 12 Kasım 1995 tarihinde Cruzeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo de Oliveira Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Costa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 13 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Leo Costa'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leo Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2021 yılında Santo André

13 Mayıs 2021 yılında Criciúma EC

Leo Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Costa şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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