Wellington Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wellington Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wellington Nascimento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wellington Nascimento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wellington Nascimento 1 Mart 1995 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wellington Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wellington Nascimento Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roma Sport yapmaktadır. Wellington Nascimento, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avaí Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Avaí Futebol Clube (SC) takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Wellington Nascimento'nin Avaí Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wellington Nascimento Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wellington Nascimento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wellington Nascimento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wellington Nascimento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2015 yılında Trindade-GO

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto B

1 Şubat 2016 yılında Leixões

4 Temmuz 2017 yılında İstanbulspor

30 Haziran 2018 yılında Leixões

1 Temmuz 2018 yılında İstanbulspor

1 Temmuz 2021 yılında Apol. Limassol

25 Ocak 2022 yılında CSA

15 Ağu 2022 yılında Avaí FC

Wellington Nascimento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wellington Nascimento şuan Avaí Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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